(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Giunta alla quarta edizione, la rassegna «Produzioni ininterrotte» è in programma dal 14 al 21 ottobre. Con una serata d’eccezione, domenica 16, in collaborazione con «Fiato ai Libri»: il teatro-lettura di un classico dellaindustriale: «La chiave a stella» di, Premio Strega e Premio Bergamo nel 1979

L'Eco di Bergamo

... e ripercorre le drammatiche vicende che l'hanno travolta All'inizio del XX secolo, ile ... All'inizio del XIX secolo, la tenuta era strettamente legata all'amatoAleksandr Griboedov. ...... un poliziotto e un, collaborare per la soluzione di casi che, in questo racconto, li trova ... 2001); Il minuetto degli intrighi e delle passioni (Azimut, 2008); Non sarai mai uno(... Il chimico e lo scrittore: Primo Levi al Festival di Letteratura del Lavoro a Crespi d'Adda Giunta alla quarta edizione, la rassegna «Produzioni ininterrotte» è in programma dal 14 al 21 ottobre. Con una serata d’eccezione, domenica 16, in collaborazione con «Fiato ai Libri»: il teatro-lettu ...All’ultimo nome la reazione del pubblico ha smascherato i fan presenti in aula. L’ospite più atteso è Barbascura X, chimico, divulgatore scientifico, scrittore, autore televisivo, performer e youtuber ...