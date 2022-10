La Stampa

...essere assicurata la guidaministero degli Esteri ma, se non sarà quello della Farnesina, si tratterà comunque di un dicastero "pesante", leggi Difesa, come il buon vecchio manualeci ......avvicina il giornoprobabile incarico a Giorgia Meloni di formare il governo più la pallina... Il vituperato manualesarà anche questa volta, nonostante tutti lo smentiscano, l'... Il Cencelli del terzo millennio «Giorgia Meloni diventerà premier nel periodo peggiore per il Paese, ma del resto ci è riuscita proprio perché il Paese sta messo male», ragiona Clemente Mastella, politico di lungo corso, prima nella ...“Al momento è il Senato che blocca tutto”, concordano i due, che valutano il peso dello scranno più alto di Palazzo Madama al pari di due ministeri. La leader ...