Il Cav tira dritto sulla Ronzulli | che ministero si prenderà | tam-tam a Palazzo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Silvio Berlusconi arriverà a Roma nelle prossime ore. Il Cavaliere potrebbe anticipare il suo rientro nella Capitale. Era atteso per domani, giorno di inaugurazione della nuova Legislatura, ma i piani sono cambiati. Il motivo è facilmente intuibile: manca pochissimo al momento in cui dovranno essere eletti i presidenti di Camera e Senato. E nel centrodestra non c'è ancora un accordo sul da farsi. È in corso uno scontro tra Fratelli d'Italia e Lega. Entrambi i partiti voglionoMadama. Il favorito continua a essere Ignazio La Russa, ma Matteo Salvini non molla il colpo. E spinge per Roberto Calderoli. Il Capitano ha già dovuto rinunciare al Viminale, posizione alla quale teneva tantissimo: ne ha fatto un tema della sua campagna elettorale. Ora non intende cedere nuovamente al volere di Giorgia Meloni. E si è impuntato. Secondo Matteo, riferiscono fonti ...