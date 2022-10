Iginio Massari al top | “Sul Napoli e la pasticceria italiana vi dico che…”

Leggi su danielebartocciblog

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)sempre al top.e sport connubio vincente. In queste ore abbiamo intercettato niente meno cheil quale ha detto la sua sul momento del club partenopeo guidato da Spalletti. Dichiarazioni esclusive rilasciate ai nostri microfoni fra cucina e sport. Il noto pasticcere italiano, che conta quasi un milione di follower su Instagram, è noto per essere un famoso personaggio televisivo italiano ed un’esperto di fama internazionale in tema, appunto, di. Ecco l’intervista ain ESCLUSIVA: “nel mondo? Abbiamo prodotti che ci invidiano” – Quali sono i consigli che si sente di dare ai giovani ...