I risultati del Ceta sfatano tutte le mistificazioni sull’accordo tra Ue e Canada

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Poco più di cinque anni fa, tra numerose proteste in vari Paesi europei, veniva applicato, seppur in maniera provvisoria, l’accordo commerciale di libero scambio trae Unione Europea. Ilè un trattato commerciale molto articolato che elimina i dazi su circa il 98 per cento degli scambi commerciali, migliora l’accesso al mercato dei servizi e introduce la tutela per le indicazioni geografiche. Non è stato ratificato da ben 11 Paesi tra cui l’Italia, presto saranno 8 visto che Francia, Germania e Belgio sono al lavoro per completare il processo di ratifica. A distanza di cinque anni, è possibile fare un primo bilanciodi libero scambio e sugli effetti che ha avuto per le due economie. Dall’entrata in vigore provvisoria del, le esportazioni europee verso ilsono ...