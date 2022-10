“I due nuovi concorrenti “ GF Vip 7 | sono usciti i nomi Cambia atmosfera nella casa

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ormai è chiaro che al GF Vip 7 tutto è possibile, qualsiasi colpo di scena è alle porte. Soprattutto parlando della discussa e scoppiettante edizione in corso, che, come anticipato dallo stesso Alfonso Signorini e dopo riportato dalle molte testate interessate alla televisione, sarà la più lunga di sempre.gieffini e altre novità in arrivo. Saranno molti altri i famosiche prossimamente, come minimo per i prossimi sette mesi, faranno parte del grande squadrone del GF Vip 7. Come è stato riportato in queste ultime ore, due importanti ed amatissimidel mondo della musica nostrana potrebbero finire tra le mura di Cinecittà, facendo ballare vipponi e spettatori. GF Vip 7, Nunzio Da Vinci e Pardo Remix? Normalmente i telespettatori si concentrano soprattutto sui ...