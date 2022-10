Hockey su pista | Nazionali azzurre pronte al torneo pre-mondiale Goldencat

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Inizia ufficialmente domani (giovedì 13 ottobre) il raduno per la Nazionale maschile disudel ct Alessandro Bertolucci. I dodici azzurri si riuniranno in Catalunya per ilpre-, che riunirà quattro selezioni in preparazione alla rassegna iridata: l’Italia, la Francia, la Germania e la seleziona catalana. Venerdì alle ore 15:00 l’esordio contro la Germania di Max Thiel e sabato doppio appuntamento ravvicinato, alle ore 11:00 contro la Francia, vicecampione d’Europa dei fratelli italo-francesi Di Benedetto, ed alle ore 15:00 contro la selezione catalana di Marti Casas (ex Forte) Marc Julia (ex Bassano) e Eloi Mitjans (ex Breganze). Le prime due classificate del girone a quattro squadre, saranno protagoniste della finalissima domenica alle 13:30. La Nazionale ...