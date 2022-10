“Ho fatto 8 mesi di chemioterapia” | il gieffino lascia senza parole Carolina Marconi

Il Fatto Quotidiano

...d'inchiesta Ue per indagare sulla trattativa "riservata" per i vaccini anti - Covid nei... Abbiamovaccinare i nostri giovani per tutelare i nonni, esponendoli invece a rischi inutili. Resta ...Vediamo una zona verde, che stiamo monitorando da diverse settimane, se non, e che per il ... Questo è dovuto principalmente alche sui mercati valutari abbiamo un euro che è praticamente ... Milano, studenti in tenda davanti alla Scala: “Da mesi dormo su un divano Carolina Marconi è rimasta senza parole nella casa del GF Vip. La confessione del gieffino è arrivata come un fulmine a ciel sereno.Insomma, per mesi hanno messo in sicurezza le truppe migliori in attesa ... in grado di lanciare sei razzi o un missile e poi di imboscarsi, grazie al fatto di essere montato su un camion. Da questo ...