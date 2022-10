Hellas Verona | domani l’annuncio | il nome del nuovo allenatore

... prima di scendere negli spogliatoi per la seduta in vista del prossimo impegno di campionato che vedrà il Diavolo impegnato a, domenica 16 ottobre alle ore 20,45, contro l'. Come si ...18.00 Cosso Raspollini Affatato IV: Ayroldi VAR: Valeri AVAR: AbbattistaMilan Domenica 16/10 H. 20.45 Massa Bresmes Vecchi IV: Marchetti VAR: Mazzoleni AVAR: Paganessi Sampdoria ...Il club scaligero ha esonerato l'allenatore toscano dopo la sconfitta contro la Salernitana, la quarta consecutiva.Il Diavolo deve mettere da parte al rabbia per il discutibile arbitraggio e preparare al meglio la trasferta di domenica sera a Verona contro l’Hellas ...