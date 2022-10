Orizzonte Scuola

... poi, certamente non è la nostra parte politica visto che dal 2011 chi hala programmazione ... coordinatore del Dipartimento Interaziendale Regionale dell'Emergenza urgenza di Alisa e...Il pm: ilscriveva tesi e inviava le risposte giuste via Whatsapp durante le prove. ... A rischio le carriere accademiche C'è il figlio dell'armatore Messina che si èscrivere una tesi di ... Ha fatto il docente precario per 8 anni, ma quei periodi non hanno mai avuto piano riconoscimento nella ricostruzione: Era già successo un anno fa, ma il 9 settembre scorso migliaia di docenti precari che si erano candidati per ottenere supplenze annuali non sono stati presi in considerazione al momento delle assegnaz ...Nella bufera alcuni corsi di laurea di Economia dell’Università ligure. Il pm: il docente scriveva tesi e inviava le risposte giuste via Whatsapp durante le prove. Coinvolti tra gli altri il figli del ...