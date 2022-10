Guerra Ucraina | Russia arruola senzatetto e poveri

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Le autorità dellastarebbero mobilitando uomini dei gruppi più vulnerabili, presi nei centri di associazioni caritatevoli o negli ostelli dove vivono i migranti, per mandarli al fronte nellacontro l’. Lo scrive il sito Mediazone, rilanciato da Moscow Times. L’associazione “Cibo non bombe” che offre pasti ai senza tetto di Mosca, ha denunciato che decine di persone senza fissa dimora sono state prelevate nelle strade e portate a forza all’ufficio di leva. “La polizia è venuta. Hanno visto una coda di gente in attesa di cibo, li hanno presi per la collottola, contro la loro volontà”, ha raccontato il responsabile dell’associazione caritatevole ortodossa Hangar della salvezza, raccontando che i ‘coscritti’ sono stati caricati su un autobus e portati al centro di reclutamento. Secondo testimonianze ...

RaiNews

Lain, il futuro dei Balcani, la competizione delle narrazioni nel "sud globale", la crisi energetica e alimentare, la sfida contro il cambiamento climatico . "Quando vedo un leader ...L'ora legale in Europa per la prima volta venne introdotta nel mezzo della Grande. L'obiettivo era quello di risparmiare carbone. Spostando le lancette un'ora avanti, in ...conflitto in, ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 231 - La Casa Bianca starebbe valutando un bando totale sull' alluminio russo - La Casa Bianca starebbe valutando un bando totale sull' alluminio russo Arriva la no-fly zone in Ucraina Dopo mesi in cui non si è più parlato di una delle iniziali richieste di Kiev alla Nato ora sembra ...Le ultime notizie sulla guerra in Ucraina La strana coppia ha giocato su due punti. 1) Il dipartimento di Stato americano si è appoggiato a privati per vendere armamenti agli ucraini, approvando ...