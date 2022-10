Guerra Ucraina news | Putin apre a incontro con Biden La risposta | ' Dipende'

RaiNews

'Dipende da cosa vuol discutere', ha detto il presidente americano. Oggi il presidente russo incontra Erdogan. A Bruxelles prevista la riunione dei ministri della Difesa della ...... convinta che 'ogni iniziativa sia utile e necessaria per fermare lae aprire un negoziato con una conferenza internazionale che porti alla cessazione del conflitto in'. Altri ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 231 Quindi dipenderebbe in modo specifico da cosa vuole discutere", ha spiegato Biden in un'intervista a Cnn mettendo in evidenza che le trattative per una soluzione della guerra devono coinvolgere Kiev. ...Dal 1945 ad oggi sono stati oltre 2 mila test nucleari realizzati nel mondo. Quali sono le nazioni che ne hanno compiuti di più ...