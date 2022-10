Guerra Russia-Ucraina | Mosca arresta 8 persone per l’attacco al ponte della Crimea Perdita in un oleodotto polacco che porta petrolio russo in Ue Il Cremlino | “Nessuno ha proposto un vertice Putin-Biden”

Piazze pazze della sinistra divisa pure sulla: cortei pro Kiev e no - armi 'Abbiamo chiesto agli italiani quale potrebbero essere le soluzioni per porre fine al conflitto - premette il ...È il 231° giorno dellain Ucraina. Il ministro degli Esteri russo Lavrov ha dichiarato che laè pronta a considerare un'eventuale proposta di incontro tra Putin e Biden al G20 in Indonesia, ma ad oggi - ha ...Bielorussia e Germania, alleati esterni ai due contententi che si avvicinano alla contesa. Come riporta Tgcom24, entrambi hanno inviato ulteriori sostegni a Russia e Ucraina. Bielorussia e Germania, ...Corriere della Sera lavora costantemente per fornire un servizio di qualità che richiede risorse economiche dedicate. Per favore dai il tuo supporto in uno dei seguenti modi «Al momento non vedo un in ...