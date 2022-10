Guerra Russia-Ucraina | l’ultima minaccia di Putin | “Niente fornitura di gas a chi applica il price cap” Mosca arresta 8 persone per l’attacco al ponte della Crimea | Kiev | “Assurdo”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Perdita in un oleodotto polacco che porta petrolio russo in Ue. Zelensky e Biden non vogliono negoziare con il presidente russo. La denuncia: «Nella notte oltre 100 missili su Nikopol». Attacco russo al mercato: 7 morti

Il motivo principale, naturalmente, è ladellain Ucraina. L'offerta russa di gas ai Paesi dell'Europa occidentale è stata più volte ridotta in questi mesi. Perciò, spiega Confindustria,...L'Arabia Saudita e gli altri paesi arabi, però, hanno chiuso un accordo con laper fare il ... come fu a inizio marzo, subito dopo lo scoppio dellain Ucraina . Peccato che allora l'... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 231 - Putin: non forniremo energia a chi mette il price cap - Putin: non forniremo energia a chi mette il price cap E ha fatto bene. Perché al netto della retorica e dei toni da Guerra Fredda 2.0, il presidente russo ha detto che il suo Paese è pronto a ottemperare a tutti i suoi obblighi contrattuali di fornitura ...Il presidente turco sfrutta le divisioni interne alle Nazioni unite per creare un tavolo diplomatico alternativo che coinvolga Usa, Francia, Regno Unito e Germania. Ma gli attacchi russi rendono Kiev ...