Guerra Russia-Ucraina | l’ultima minaccia di Putin | “Niente fornitura di gas a chi applica il price cap” Mosca arresta 12 persone per l’attacco al ponte della Crimea | Kiev | “Assurdo”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Perdita in un oleodotto polacco che porta petrolio russo in Ue. Zelensky e Biden non vogliono negoziare con il presidente russo. La denuncia: «Nella notte oltre 100 missili su Nikopol». Attacco russo al mercato: 7 morti

RaiNews

...poi quali sono "i punti che (Putin) ritiene imprescindibili per mettere fine alla" . Una ... prima che Musk esponesse in un tweet la sua proposta per un "piano di pace" trae Ucraina. Il ...... in costante crescita dall'inizio dellatra Ucraina e, oltre che costantemente ridotto nelle sue forniture. Solamente pochi giorni fa era toccato ad Olaf Scholz che durante un vertice ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 231 - Grossi: ripristinata elettricità a centrale Zaporizhzhia - Grossi: ripristinata elettricità a centrale Zaporizhzhia Intelligence russa: 'Nell'attentato di sabato scorso usati 22.770 kg di esplosivo. Arrestati 12 sospetti'. Biden: 'Incontro con Putin Dipende da cosa vuole dirmi'. Perdita in un oleodotto che porta p ...Irina: «Ecco la mia casa distrutta dai missili russi. Putin è un terrorista, ora deve far finire questa guerra» La testimonianza di una abitante di Zaporizhzhia che si è salvata per caso dai bombardam ...