Guerra Russia-Ucraina | l’ultima minaccia di Putin | “Niente fornitura di gas a chi applica il price cap” Gazprom | non ci sono garanzie che l' Ue sopravviva all' inverno

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Mosca arresta 12 persone per l’attacco al ponte della Crimea, Kiev: «Assurdo». Zelensky e Biden non vogliono negoziare con Mosca. La denuncia: «Nella notte oltre 100 missili su Nikopol». Attacco russo al mercato: 7 morti

RaiNews

... l'interattivo - I video da Kiev - Speciale - Sentieri diLe notizie in diretta dal conflitto Ucraina -Punti chiave 16:32 Cremlino, Putin incontrerà Erdogan giovedì ad Astana e ...Insegnanti in fuga Andrey (nome di fantasia), un insegnante di fisica di 39 anni in una scuola privata di San Pietroburgo, aveva deciso di rimanere inanche dopo l'inizio dellain ... Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 231 - L'Italia all'Onu: "Referendum farsa, l'annessione di territori ucraini è da ritenersi nulla" - L'Italia all'Onu: "Referendum farsa, l'annessione di territori ucraini è da ritenersi nulla" Poi il fronte si bloccherà e si ripartirà da lì. Questa guerra avrà una svolta decisiva in primavera dell'anno prossimo: o verso lo stallo generale oppure una delle due parti vincerà. Se i russi ...Mariana Mamonova, la dotteressa ucraina che è stata liberata pochi giorni fa da un campo di progionia russo, ha dato alla luce una bambina. È quanto riportano alcuni media di ...