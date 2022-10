Gualtieri | “Il campo largo col M5s ha lavorato bene ma dipende dal contesto A Roma era impossibile alleanza perché Raggi ha operato male”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “col M5s?dal. Anon aveva senso allearsi con il M5s, c’era un sindaco uscente che avevamolto. Nella Regione Lazio invece la maggioranza, che comprende peraltro anche Renzi e Azione, hamoltoe senza mai litigare. Quindi, è meglio non dire ‘o mi alleo con uno o con l’altro’. Bisogna fare questi ragionamenti in modo laico“. Sono le parole del sindaco diRoberto, intervenendo al Festival delle Città. L’ex ministro del governo Conte Due si definisce ‘dispiaciuto’ per il mancato voto del M5s al governo Draghi: “È una scelta che non ho condiviso.lo ha fatto? Non lo so. Ma insomma secondo me abbiamo un po’ ...