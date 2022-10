Grimadi | al via da lunedì 17 la nuova linea Napoli-Palermo per il trasporto di passeggeri e merci

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il Gruppo Grimaldi amplia la sua offerta di collegamenti marittimi tra l’Italia meridionale e la Sicilia e avvia il nuovo serviziodedicato aldi. Dal prossimo17 ottobre, la moderna nave ro-pax Cruise Ausonia sarà impiegata sullatrisettimanale, garantendo un servizio regolare dall’elevato potenziale sia per il comparto turistico che per quello deldi. La Cruise Ausonia è un’unità moderna che può trasportare fino a 1.820e 1.920 metriri di merce rotabile (automobili, furgoni, camion, semirimorchi, ecc.). A disposizione degli ospiti ci sono 192 cabine di diverse tipologie (interne, esterne, ...

