Greta Thunberg torna sul nucleare | «Mie parole prese fuori contesto da chi non accetta verità scomode»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) «Oggi, come sempre, è importante fare attenzione a chi ascolta lesolo quando si adatta alla sua agenda». Cosìha commentato su Twitter il dibattito che ha generato il suo intervento diffuso ieri in cui definiva «un errore» il piano della Germania di chiudere le centrali nucleari ancora funzionanti e sostituirle con il carbone. L’attivista svedese non ha ritrattato la sua posizione, ma ha invitato a considerare ildelle sue affermazioni e il senso generale del suo ragionamento. «Per affrontare questa crisi, scegliere solo alcuni aspetti, togliere ledal loroe ignorare tutto il resto non ci porterà da nessuna parte. Alimenta soltanto le guerre culturali», ha aggiunto. L’attivista svedese, ...

L'ecologista svedeseha contestato le scelte messe in atto dal Governo tedesco per risolvere la crisi energetica in Germania. Per l'attivista, riaprire le centrali a carbone e chiudere quelle nucleari è una ..."Oggi, come sempre, è importante fare attenzione a chi ascolta le verità scomode solo quando si adatta alla sua agenda". Cosìha commentato su Twitter il dibattito che ha generato il suo intervento diffuso ieri in cui definiva " un errore " il piano della Germania di chiudere le centrali nucleari ancora ...“Se ancora sono in funzione credo che sarebbe un errore spegnerle e passare al carbone”. Greta Thunberg entra nel dibattito sulle centrali nucleari in corso in tutta Europa, e in particolare in German ...L'ambientalista più conosciuta al mondo apre al mantenimento delle centrali nucleari per evitare il carbone. L'ex presidente dei Verdi ...