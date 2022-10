Grandi dimissioni? Ecco cosa sapere prima di cambiare vita

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Labitalia) - “Quello delle '' è un fenomeno emerso con grande evidenza con la fine della pandemia e la teorica ripresa del lavoro secondo i vecchi canoni. Molti dipendenti hanno iniziato a riesaminare, anche in modo radicale, il bilanciamento tra lavoro eprivata, finendo in molti casi con il dimettersi alla ricerca di nuovi equilibri maggiormente orientati verso la qualità della seconda". Ad affermarlo Carlo Majer ed Edgardo Ratti, co-managing Partner di Littler Italia, il più grande studio di diritto del lavoro in Europa e a livello globale. Sebbene in America nuovi studi stiano evidenziando una fascia di 'pentiti' - 1 su 4 - che oggi tornerebbe sui propri passi, il fenomeno non sembra fermarsi. Ma come capire se lasciare il lavoro è la decisione giusta?ci aspetta dopo, una ...

Inoltre, le "" richiedono sempre più un focus sull'esperienza dei dipendenti : c on alti tassi di turnover, le aziende che gestiscono l'assistenza clienti offrono vantaggi come il ......che segnalò come i gestori deiappalti al Comune di Palermo per conto della mafia. Con il giudice Giovanni Falcone parlò anche dei "perversi giochi" che lo avevano costretto alle...(Adnkronos) - “Quello delle 'Grandi dimissioni' è un fenomeno emerso con grande evidenza con la fine della pandemia e la teorica ripresa del lavoro secondo i vecchi canoni. Molti dipendenti hanno ...Un'indagine di Infojobs mette aziende e lavoratori italiani a confronto su come attrarre e trattenere talenti, nell'epoca delle "grandi dimissioni" che sembra stiano mettendo in discussione il mito ...