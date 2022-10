Grande Inter | sfiora l’impresa a Barcellona 3-3 Il Napoli travolge l’Ajax 4-2 ed è già agli ottavi Gli altri risultati

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Bella serata di Champions per le due squadre italiane in gara. All'non bastano tre gol e unapartita per prendersi i tre punti contro unche in difesa mostra evidenti lacune: al Camp Nou finisce 3-3, con il pari decisivo di Lewandowski al 92'.invece lanciatisimo, vittorioso per 4-2 sull'Ajax e già promossoL'articolo proviene da Firenze Post.

Il Barcellona è unasquadra, ma il loro problema è che hanno affrontato l'. Abbiamo giocato con coraggio, non rinunciando mai ad attaccare. Penso che in Spagna abbiano apprezzato il ...Lewandowski ha rovinato la festa, ma grazie all'argentino, all'mancano 3 punti, mercoledì 26 a San Siro contro il Viktoria Plzen, per volare agli ottavi di Champions. Proprio agli ottavi della ...L'Inter strappa un pareggio in casa del Barcellona: rammarico per la mancata vittoria, la dichiarazione in diretta è netta.A di là della grande attenzione in difesa, il merito dell’Inter è quello di ripartire subito appena può e così Barella, più veloce degli altri due centrocampisti Calhanoglu e Mkhitaryan, è bravo a ...