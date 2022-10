Grande Fratello Vip | Marco Bellavia si racconta a Chi | “Era impossibile non montarsi la testa negli anni d’oro Con i Bee Hive riempivamo i palazzetti…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) IlVip continua ma dopo che il Caso(così è stato ribattezzato) è diventato centrale nella polemica social – com’era ed è doveroso – tutto quello che di “altro” succede dentro la Casa è in uno sfuocato secondo piano. Perché le dinamiche sono confuse, quello che sappiamo rimane impresso sulle clip ma c’è un mare oscuro che non conosciamo. Al momento,non può andare in studio ma rilascia interviste, nello specifico al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Lo stesso Signorini che conduce ilVip, esatto. Cosa ha dettoal noto giornale di spettacolo e gossip? Ha parlato di quanto accaduto nella Casa di Cinecittà: “Sono tutte facce di un disagio che si è deciso di scomporre, ma il problema iniziale è sempre ...