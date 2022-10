Grande Fratello Vip 7 | Gegia ha superato il limite

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Dopo le parole durissime nei confronti di Marco Bellavia,scrive un'altra brutta pagina di televisione insultando Antonella Fiordelisi in diretta tv: non sarà il caso di dire basta?

Se il caso Iva Zanicchi - Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle aveva destato scalpore, anche ilVip può vantare il suo ' parolaccia - gate '. Protagoniste dell'acceso alterco sono state Gegia , diventata ormai celebre per le sue teorie sul caso Bellavia e Antonella Fiordelisi , ...Vip, lite nella notte: Antonino Spinalbese VS Charlie Gnocchi. Charlie contro tutti, il comico ritiene che gli altri Vipponi siano poco attivi all'interno della Casa. Mentre, l'hair - ...Dalla Casa del Grande Fratello Vip, Marco Bellavia è uscito scusandosi, ma oggi confessa che se avesse sentito le parole dei suoi compagni (Ginevra Lamborghini è stata squalificata e Giovanni Ciacci ...Molti si chiedono quali siano alcuni retroscena del Grande Fratello Vip, ad esempio: chi lava i loro panni Oppure da dove arrivano i vestiti che indossano per la diretta