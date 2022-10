Grande carica erotica | scandalo al Gf Vip | chi perde la testa per Sonia Bruganelli

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Amedeo Goria pazzo di. Il giornalista e conduttore televisivo non nega che "se non fosse sposata con Paolo Bolonis, la corteggerei". Per Goria infatti l'imprenditrice "ha una. I suoi occhi sono brucianti e il binomio ‘ironia-senso della vita' da cui è distinta, è irresistibile". Anche se laperò la vita sentimentale di Goria va a gonfie vele. Il giornalista, nonostante si sia da poco lasciato da Vera Miales, non rinuncia a nulla. "Farebbe notizia - spiega a Novella 2000 - se rivendicassi l'astinenza, tuttavia non sarebbe vero; sconfesserei me stesso e il mio slancio vitale. Finché sarò portato a vedere nell'altro sesso un'immagine di bellezza, seduzione e intrigo, mi sentirò abbastanza giovane da darmi alla carnalità. Sotto ...