GP Australia 2022 | Bagnaia | “Pronto ad affrontare ogni condizione”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Ora più che mai è importante non commettere errori”. Francescosi avvicina al GP d’con consapevolezza: “Dopo il GP della Thailandia sono tornato a casa per qualche giorno e ora sonoadquesti altri due appuntamenti consecutivi ine Malesia – assicura il pilota Ducati – Sono entusiasta di tornare a Phillip Island, un circuito molto veloce dove sono convinto che potremo fare bene. Adesso sono a due punti da Quartararo, ma questo non cambia il mio approccio: dobbiamo restare concentrati, lavorare bene a partire dal primo turno del venerdì e puntare alla vittoria in gara”. “Vedremo come sarà il meteo. Nell’ultimo GP siamo riusciti a ritrovare un buon feeling sul bagnato – conclude– ma dobbiamo comunque ...

Il ducatista ha l'occasione indi piazzare il sorpasso in testa alla classifica ...... valevole per la diciassettesima tappa del Mondialedi MotoGp . Il campione in carica si trova ... team director di Yamaha, ha parlato in vista del weekend in: "La scorsa gara è stata ...Non solo saranno 49 gli osservatori internazionali: le elezioni anticipate di Vanuatu saranno guardate con attenzione da Australia, Stati Uniti e Giappone a causa degli stretti legami con la Cina. Son ...Stava tentando di lasciare l'Africa con un volo verso l'Australia, ma un allerta internazionale lo ha segnalato alle forze dell'ordine. È stato già estradato in Italia. La Procura di Palermo lo accusa ...