Governo | Tajani | ‘Berlusconi e Fi protagonisti vittoria centrodestra'

...continuano a parlare di "tempi lunghi" visto che il timing che porta alla formazione delè ... varcano la sala del Mappamondo per accreditarsi Giuseppe Conte, Enrico Letta e Antonio. Per ...A Fi potrebbero andare anche gli Esteri con il coordinatore Antonio(forte dell'esperienza ... l'ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata , che ha già ricoperto lo stesso incarico nel...Il percorso non sarà sempre facile e i Gruppi parlamentari saranno l'asse portante del Governo, terranno in piedi un Esecutivo ... Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, in ...Domani prima seduta del nuovo Parlamento, e si vota per i presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. In pole position ci sono rispettivamente il leghista Molinari e La Russa, Fratelli d’Italia. Gior ...