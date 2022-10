Governo | ‘sfida’ su Senato e distanze su squadra ma Meloni tira dritto

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – Dalle Camere al, si fatica ancora a trovare la quadra nel centrodestra. A 48 ore dalla prima votazione per eleggere i presidenti dei due rami del Parlamento, sembra ancora in alto mare l’accordo sui nomi di Camera e, così come per l’esecutivo. “Nessuno si illuda che cambieremo idee e obiettivi rispetto a quelli per i quali siamo stati votati. Il nostro sarà ilpiù politico di sempre”, avverte la leader di Fdi e premier in pectore Giorgia, dopo che a Villa Grande a Roma è andato in scena il faccia a faccia tra gli alleati Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Incontro al quale la presidente di Fratelli d’Italia non partecipa, mentre il segretario della Lega veste i panni del ‘mediatore’ auspicando “al più presto” un vertice con i partner del centrodestra. Tanti i nodi da ...