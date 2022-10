Governo | Rosato | ' da Terzo Polo opposizione costruttiva'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Siamo all'manon vuole dire sperare che chi governa faccia male. Semmai, vuol dire aiutare chi governa a non commettere errori e denunciare le cose che non vanno. In una fase difficile come questa, gli italiani si aspettano soluzioni e non comizi". Così il Presidente di Italia Viva Ettorein un'intervista al quotidiano 'La Prealpina'. "Il voto alnon si trasformerà in un'a prescindere, ma in un lavoro continuo sulla maggioranza affinché faccia le scelte migliori per affrontare la crisi che abbiamo davanti".