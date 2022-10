Governo | oggi Meloni ha incontrato anche Salvini

Le Rsa sonoad un bivio: impossibilitate ad abbassare le temperature del riscaldamento durante ... Caro bollette, è corretto affermare che senza un intervento immediato del, c'è il rischio ...La banca centrale ha ribaditoche venerdì prossimo smetterà di comprare titoli di Stato ...emergenza varato a fine settembre per salvare il mercato dei bond dal collasso dopo che il nuovo...Il primo atto del percorso che porterà alla nascita del nuovo governo è l'avvio della legislatura. I"neo eletti sono convocati domattina per eleggere i presidenti delle due camere: alle 10 a Montecito ...Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Forza Italia e' stata la grande protagonista di questa vittoria. Il suo risultato e' stato raggiunto grazie all'impegno di tutti i candidati, anche dei non eletti, ...