Governo | Meloni cerca l’intesa con gli alleati | quale posto per Ronzulli

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Squadra dei ministri, l’unica certezza ad oggi è che il prossimosarà politico. Sebbene Giorgiaabbia fatto sapere di essere ottimista sugli accordi nel centrodestra, i nomi dei prossimi ministri sono ancora tutti in forse. “I governi sono politici quando hanno un mandato popolare, una guida politica, una maggioranza nata nelle urne e L'articolo proviene da Inews24.it.

...: "Con Berlusconi e Salvini ci vediamo più tardi", FdI: "C'è accordo su presidenti di Camera e Senato", ministro dell'Economia: in 20 anni solo 2 politici ''Ma non ci ..." Ora il nuovo nemico è del Pd è lama solo perché non è più al potere. Cosa gliene frega a ... Proprio nei giorni scorsi il segretario Pd si era messo a gufare contro il futuro, ...Meloni e i due presidenti uomini, Letta e le capigruppo donne: cosa faranno i due leader La grana dell'equilibrio di genere è dietro l'angolo ...Secondo un sondaggio di Swg, il 64% degli italiani è favorevole all'inserimento di ministri tecnici nel governo Meloni.