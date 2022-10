Governo | Giorgetti | ' Io tirato in mezzo da Salvini e Meloni? Sì' Poi scherza | ' Economia? Confuso ma ' Allegri' '

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Anche quisorride: 'Non leggo i giornali, ma poi è lunga. Manca ancora una settimana per fare il'. E si congeda con una battuta: 'Ho ricevuto l'offerta dalla Juventus (dunque ...

Anche quisorride: 'Non leggo i giornali, ma poi è lunga. Manca ancora una settimana per fare il'. E si congeda con una battuta: 'Ho ricevuto l'offerta dalla Juventus (dunque ...Vedi Anche: 'Io tirato in mezzo da Salvini e Meloni Sì'. Poi scherza: 'Economia Confuso ma 'Allegri'' All'opposizione ognuno va per sé. I posizionamenti sulle iniziative per la ..."CONFUSO MA 'ALLEGRI'", Giancarlo Giorgetti risponde con una battuta ai nostri microfoni sul suo ruolo nel prossimo governo [Video] ...Toto-ministri e nomina dei presidenti delle Camere: La Russa in pole position al Senato, Lega insiste su Calderoli, Meloni valuta Giorgetti all'Economia. Deputati e senatori eletti il 25 settembre ai… ...