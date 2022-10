Governo | FdI | “Sui presidenti Camere c’è accordo”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – E’ stato raggiunto unnel centrodestra suidi Camera e Senato? “Unc’è. Non ci sono problemi”, assicura il senatore di Fratelli d’Italia Giovanbattista Fazzolari, parlando a Montecitorio. E a chi gli chiede se nella notte si è sbloccato lo stallo sul toto-ministri, risponde: “Non ci sono state mai particolari criticità…”. Quindi, è superato anche lo scoglio Ronzulli?, chiedono i cronisti. “Lo ripeto: non ci sono criticità particolari, come sempre si tratta di trovare un incastro”. Il vertice di oggi tra i leader di centrodestra “serve a delineare meglio il quadro”, ha chiosato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

