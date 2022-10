Golf | il PGA Tour vola in Giappone | ZOZO Championship al via con Matsuyama | Hovland | Tom Kim e Morikawa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Appuntamento recente eppure già di grande impatto per quanto riguarda la scena internazionale: il nomerichiama subito alla mente il, perché è lì che si, là dove Hidekiè un idolo in tema di. Il PGAtorna in terra nipponica, e precisamente sul par 70 del Narashino Country Club, in questo che è un torneo co-sanzionato con il Japan, vale a dire il circuito principale del. L’ex vincitore del Masters, ovviamente, non sarà solo. E, anzi, si vedono figure di spicco: si va da Collin, che ha peraltro sangue sia cinese chese ed è dunque un po’ di casa, al norvegese Viktor, di ...