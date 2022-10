Gli Uffizi aprono le porte al genio di Giacomo Manzù | acquistata la «Pietà»

... in particolare, il Consiglio di Stato ha valutato legittimi tuttiatti di gara e il lavoro ... depositata lo scorso 7 ottobre, conferma dunque la validità del lavoro condotto dagli...La violazione delle norme del Codice dei Beni Culturali e il silenzio della griffe dopo la diffida hanno spintoa intentare un'azione legale per richiedere il ritiro dal mercato della ...Il ruolo delle giovani generazioni di ricercatori per il futuro del pianeta sarà al centro dell’evento online organizzato venerdì 14 ottobre, alle 13.30, ...Firenze. Il capolavoro bronzeo dello scultore bergamasco, acquistato dalle Gallerie di Firenze. Il direttore Schmidt: «L’abbiamo vista alla Biennale dell’antiquariato tenutasi in città, siamo rimasti ...