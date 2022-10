Gli spiccioli dell’euro non li accetta più nessuno | un altro segnale negativo lanciato dalla economia Ue

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) All’inizio del terzo millennio, su disposizione della EU, la BCE immise nel circuito finanziario internazionale la prima espressione materiale dell’unificazione monetaria in corso nel vecchio continente, l’euro. Con tutti i pregi e difetti che lo hanno caratterizzato dal suo debutto, esso ha valore liberatorio per i Paesi che la hannota e che hanno provveduto a sostituire nel tempo previsto la loro moneta con quella neonata. Il suo esordio, come tutti gli eventi epocali, incontrò ostacoli al suo gradimento anche di una certa rilevanza. L’ allora presidente della BCE Duesenberg dovette ammettere di essere stato troppo ottimista nell’affermare che il tempo perché quella valuta fosseta e non subita in tutta la sua portata nella eurozona, sua naturale piazza domestica, potesse essere contenuto in sei mesi. Al contrario, ciò è avvenuto ...