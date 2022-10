Gli italiani che usano internet sono molti meno rispetto al resto dei cittadini europei

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Meglio del 2020, ma ancora molto distante dalla media europea. Il quadro offerto dall’ultimo rapporto sui Sustainable Development Goals (SDGs) pubblicato dall’Istat mostra come nel nostro Paese l’utilizzo del web – in tutte le sue forme e connessioni – sia ancora distantealdel Vecchio Continente. E così si scopre che, con i dati raccolti nel 2021, la risposta alla domanda “quanti” sia in miglioramento (statistico)alla rilevazione precedente, ma ancora lontana dagli standard. LEGGI ANCHE > No, il taglio dei parlamentari in Italia non è merito di Giorgia Meloni I numeri parlano chiaro econtenuti all’interno del “goal 17“, quello che si occupa del rafforzamento dei mezzi di attuazione e rinnovamento del ...