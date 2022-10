Gli insetti non hanno mai fatto così tanti danni alle piante | cosa sta succedendo - Magazine

QUOTIDIANO NAZIONALE

Uno studio ha evidenziato chehanno un impatto nocivo sulle piante, senza precedenti. Alla base c'è probabilmente l'attività ...... infatti, una delle problematiche che al momento preoccupa molto è proprio la scomparsa di molte tipologie die in particolareimpollinatori, vitali per la riproduzione vegetale e per la ... Gli insetti non hanno mai fatto così tanti danni alle piante: cosa sta succedendo