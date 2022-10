«Gli chiesi Maradona | per portarlo al Barça | il presidente dell’Argentinos Juniors mise la pistola sul tavolo»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Nel 1977 andai a vedere un giocatore del Burgos, Jorge López, e quel giorno vidiper la prima volta e me ne innamorai. Fu una rivelazione, come Saulo a cavallo: quei capelli lunghi, i pantaloncini molto attillati e le cose che faceva… Aveva 16 anni e già li stava facendo impazzire. Quello è stato il grande successo della mia vita”. El Mundo ha intervistato Josep Maria Minguella, l’uomo che ha portatoin Europa. L’uomo che al Barcellona ha portato il Pibe ma anche Stoichkov, Ronaldo il Fenomeno, Rivaldo e Romario. Una specie di mito blaugrana. Allenatore, scout, agente… tutto., dunque. “Ci ho messo anni a prenderlo. In Argentina c’era il governo militare di Videla e non erano politicamente interessati che una figura emergente come ...

