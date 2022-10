Giro del Veneto 2022 oggi | orari 12 ottobre | programma | canale tv | percorso | altimetria | favoriti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’Italia continua ad essere protagonista del ciclismo internazionale.è il giorno deldel, corsa di categoria 1.1 giunta all’edizione numero 85 e tornata in calendario lo scorso anno con il successo di Xandro Meurisse. Questo evento darà il via al Ride the Dreamland, che comprendono la Serenissima Gravel il 14, ilGO il 15e laClassic il 16Si parte dalla piazza di Prato della Valle, nel pieno centro di Padova. Primi 80 chilometri alquanto semplici, poi il gruppo entrerà nella provincia di Vicenza dove si scaleranno in rapida successione Ca Lerna, Bocca d’Ansiesa e Perarolo. Si scende ad Arcugnano e si entra nel circuito ...

Un tunisino - di quelli riconosciuti come' dei tossicodipendenti - è entrato nel primo pomeriggio di ieri nel negozietto gestito dalla coppia di cinesi in un posto che è meglio evitare, ...Nel nostro caso era il superamentocontante, il capire che c'era un'esigenza di avere uno ... non è neanche contemplata la possibilità di tenere per mesi in stage una risorsa che neldi poco ...Santagostino, nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, a Roma arriva il camper della salute : dall 11 al 15 ottobre un ricco calendario di appuntamenti in giro per la città e ...MESTRE - «Lo abbiamo visto che rubava nel nostro negozio. Quello è un tipo che conosciamo bene. Fa paura, ma mio marito è forte. Si è avvicinato e quello gli ha tirato ...