Ginnastica | l’Italia dice no al Congresso Internazionale per la presenza di Russia e Bielorussia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La guerra traed Ucraina non accenna a placarsi e, di conseguenza, continuano ad esserci delle ripercussioni in ogni altro ambito, compreso quello sportivo. La Federazioned’Italia, stando a quanto appreso dall’AGI da fonti federali, ha infatti deciso di non partecipare aldella Federazionein programma a novembre nella città di Istanbul. La scelta rappresenta una forma di protesta per la partecipazione dei delegati dallae Bielo. SportFace.