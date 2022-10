Gianluca Vacchi | chi è | età | dove e quando è nato | fidanzata | prima moglie | figlia | lavoro | azienda | come è diventato ricco | quanto guadagna | patrimonio | FOTO prima | Instagram

Vittime degli sketch dell'episodio, girato tra Miami e Los Angeles, saranno: Matteo Berrettini,, Fabio Fognini, Kun Aguero, Marco Mazzoli, Joseph Capriati, Andrea Damante, Martin ...E spuntano questi personaggi: Fedez, Zeman, Belen Rodriguez, Barbara D'Urso,, Mike Tyson e Claudio Baglioni. Pio e Amedeo, senza troppi problemi, fanno nomi e cognomi. Così, parlano ...Pio e Amedeo alle Iene Passaparolaccia: i comici durante il gioco "Passaparola" hanno attaccato duramente Fedez e Barbara D'Urso, ecco cosa hanno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...