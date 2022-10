Giampiero Mughini si emoziona fino a perdere le parole | “A mia madre non ho dato…”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) A Oggi è un altro giornoracconta poco dellae del padre, l’emozione e forse i rimpianti sono così forti da spezzargli la voce. I suoi genitori erano separati, il padre lo vedeva ogni mese e mezzo e quando erano insieme andavano a pranzo e il padre restava quasi del tutto in silenzio. Diceva pochissimele ricorda tutte. Ricorda che una volta gli mostrò la pagella con tutti voti alti, tutti 8 e 9 ma c’era un 7 e gli chiese spiegazioni. Mai un ti voglio bene, suo padre non gli ha mai detto una parola affettuosa ma è sulla domanda se lui invece l’abbia fatto, se gli abbia mai detto il bene che gli voleva chesi commuove di nuovo e chiede a Serena Bortone di parlare di altro. Era un fascista ma rispettava suo ...

MICHELA PANDOLFI, MOGLIE DI/ "Tutti hanno paura di lui ma io mai, è un bonaccione!" È stata il 'volto' ufficiale di Rete 4, nonché ultima signorina buonasera, annunciandone il ...e lo scontro con Mariotto: 'Il suo zero è stato come uno schiaffo', ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro, entra in studio al fianco della sua maestra di ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche il giornalista Giampiero ...Chi é Giampiero Mughini: dagli esordi al tumore alla prostata fino alla sfiorata rissa con Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle.