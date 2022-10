GF Vip Giaele De Donà | il marito Brad beccato con un' altra FOTO

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Anche quest'anno al Grande Fratello Vip si sta scrivendo un nuovo capitolo della fiction sull'amore libero dopo la lunga parentesi di Alex Belli con Delia Duran e Soleil Sorge. Questa volta sotto i riflettori ci sono SofiaDee ilBeck. I due stanno insieme sei mesi all'anno; per il resto ognuno conduce la propria vita. Condividono la propria intimità anche con altre persone senza che questo crei alcun problema all'interno della coppia. Il loro rapporto resta un grande punto interrogativo; molte cose dovranno essere approfondite nelle prossime settimane. Nella Casa del GF Vip 7, la 23enne ha dichiarato: "Lui può andare anche con altre, per me non è un tradimento, se io lo so. Se non ci sono sentimenti, per me va bene".De: il...