GF Vip | Antonino furibondo contro Charlie | la lite avvenuta di notte Mai visto così l’ex di Belen 

Leggi su funweek

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nella casa del GF Vip,Gnocchi è arrivato ai ferri corti conSpinalbese. Tutta colpa di un gioco chevoleva organizzare ma alcuni concorrenti hanno deciso di non partecipare. LEGGI ANCHE:–Spinalbese sul ‘fantasma’ di Stefano de Martino nel rapporto con Belen Rodriguez: cosa afferma Il tirarsi indietro di Amaurys, George e Pamela ha fatto indispettireGnocchi che ha iniziato a fare un discorso su quanto sarebbe importante come gruppo conoscersi evia: “Saremmo un gruppo favoloso con mille belle personalità e ci perdiamo in cavolate. Volevo riunire tutti per vedere se il nostro gruppo ha delle cose che non vanno bene e che possono essere migliorare”.Spinalbese, però, è sbottato: “Eravamo in 12 sul divano, ...