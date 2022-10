GF Vip 7 | in arrivo un nuovo provvedimento disciplinare | il motivo e chi ne farà le spese

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Poco fa nella Casa del Grande Fratello Vip 7 si è consumato un piccolo dramma. I concorrenti, infatti, hanno scoperto di aver ricevuto una dura punizione per via del mancato rispetto del freeze. Per questo, i soldi ricevuti dal GF Vip per la spesa sono meno di quelli che sarebbero spettati loro, e inevitabilmente questo ha provocato un coro di proteste. Ce la faranno a mangiare tutti con una cifra irrisoria? Grande Fratello Vip 7, in cosa consiste ilai danni dei concorrenti Nella Casa del GF Vip 7, i concorrenti hanno ricevuto un comunicato dalla produzione in cui si faceva sapere loro che il budget per fare la spesa settimanale è stato decurtato. Il? Avrebbero infranto il regolamento più e più volte, probabilmente senza neanche accorgersene. “Il budget di 380 euro per la spesa ...