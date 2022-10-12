Gelsin Hayat Bildigi Gibi trama puntata 13 del 13 Ottobre 2022

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Inizia una dolce lite tra Sadi e Songül, che si lamenta delle pulizie di casa. Tuttavia, con una frase usata da Songul, le battute tra i due vengono portate in un’altra dimensione. Mentre il medico capo K?vanç, appena arrivato all’ospedale di Karabay?r, incontra Derya, che L'articolo proviene da MediaTurkey.

Serietv Turche

Basrollerini Ertan Saban, Devrim Özkan, Özge Özberk ve Nilsu Berfin Aktas'in paylastigi Gelsin Hayat Bildigi Gibi dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla Show TV'nin iddiali yapimlari arasinda yer aliyor. Gel ...Sipahi yakinda Show TV'de. SADI VE SONGÜL'LE KEYIFLI RÖPORTAJ! Gelsin Hayat Bildigi Gibi'nin Sadi ve Songül'ü ile keyifli bir röportaj gerçeklestirildi. Karabayir Hastanesi’ne yeni gelen Bashekim ...