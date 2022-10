Gazprom Neft non fornirà petrolio ai paesi che introdurranno un price cap

LA NOTIZIA

Ha rincarato la dose Alexander Dyukov, presidente del consiglio di amministrazione di, come riporta Tass: 'non fornirà petrolio ai paesi che introdurranno un tetto ai prezzi'...non fornirà petrolio ai paesi che introdurranno un tetto ai prezzi' ha affermato anche il presidente del consiglio di amministrazione di, Alexander Dyukov . La Russia taglierà le forniture di gas a chi imporrà il price cap "Chi mette il price cap resta tagliato fuori". Il conto alla rovescia per la fornitura del gas all'Europa nei mesi invernali ...Usa e Ue sconcertati per la nuova escalation di Putin. Kiev chiede una difesa aerea più robusta, con missili di lunga gittata. Biden e Nato prendono tempo.