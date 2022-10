Gayà chiude il suo rinnovo fino al 2028

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Calcio iberico: 10/11/2022 alle 19:17 est Il terzino sinistro José Luisfirmerà per altre cinque stagioni Nonostante le voci, il capitano ha sempre dato la priorità al Valencia Il terzino sinistro e capitano valenciano, José Luis, continuerà nella disciplina del ‘che’ clubaldopo che l’entitàrà ildopo mesi di trattative. Dal primo momento,ha espresso l’intenzione di rimanere al Valenciaanche se qualcosa è andato storto dopo aver fatto trapelare gli audio di Anil Murphy, in cui ha assicurato che il lato del futuro per il club era Jesús Vázquez, che ora ha un ruolo di testimonial con Gattuso alla guida. Ora, a 27 anni e con una lunga carriera da valencianista,firmerà un ...

Sky Sport

Con gli ospiti in dieci dal 14' per il rosso a Verdu, il polacco sblocca il risultato al 34' del primo tempo e poia inizio ripresa con il definitivo 3 - 0. In mezzo, al 41', la rete del ...Sisull'1 - 1, ancora un pareggio per gli uomini di Spalletti dopo quello contro l'Adana Demirspor. (agg. di Fabio Belli) CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ F. Ruiz resta, Contini alla Sampdoria e Kim ... Nations League, i risultati delle partite di oggi