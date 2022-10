Gay-Odin | tempo di torroni nell’antica fabbrica di cioccolato napoletana

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Eleganti stratificazioni di creme al gustofondente, gianduia, cassata o caffè racchiuse in una cornice croccante difondente. E’ così che si presentano idi Ognissanti delladiGay-, un prodotto stagionale – disponibile da ottobre – che i maestri artigiani della casa realizzano da oltre cento anni seguendo le ricette tramandate dal loro ideatore Isidoro. “Isidoroera un giovane quando sul finire dell’800 lasciò la sua città Alba per arrivare a Napoli”, racconta Marisa Del Vecchio CEO Gay-. “La sua passione per il cacao più pregiato lo spinse sin da subito a sperimentare abbinamenti originali e ad introdurre nella lavorazione del torrone ingredienti fino ad allora ...