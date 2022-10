Franco Ordine | «Il Milan paga gli anni di assenza in Europa»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il giornalista ha spiegato il perché ilabbiato un prezzo alto alla direzione arbitrale con il Chelsea Nella sua rubrica su derbyderbyderby.it, il giornalistaha spiegato il perché ilabbiato un prezzo molto alto alla direzione arbitrale nella gara con il Chelsea, scrivendo di «scotto che un club pieno di gloria passata come ilquando si ripresenta sul palcoscenico europeo dopo moltidi. È come se perdesse appeal agli occhi degli arbitri che fischiano con leggerezza e prendono provvedimenti drastici che con altri club, protagonisti della Champions negli ultimi, avrebbero evitato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

